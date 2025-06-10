Полиция: задымление в госпитале МВД в Москве произошло из-за короткого замыкания
Причиной задымления в Главном клиническом госпитале МВД в Москве стало короткое замыкание в блоке бесперебойного питания. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Инцидент произошел в отдельно стоящем техническом помещении отделения компьютерной томографии. Медперсонал оперативно организовал эвакуацию пациентов и вызвал пожарные службы. Пострадавших в результате происшествия нет.
«В данный момент задымление ликвидировано, электроснабжение отделения восстановлено», – пояснили в МВД.
До этого сообщалось, что из здания медучреждения на улице Народного Ополчения эвакуировали более 300 пациентов и 170 человек. Госпиталь был частично обесточен, на месте работали спасатели.