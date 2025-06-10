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В работе ChatGPT произошел сбой

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В работе нейросети ChatGPT американской компании OpenAI произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По состоянию на 14:40 мск за сутки о неполадках в работе нейросети заявили более 6300 человек. Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта (71%) и мобильного приложения (11%). Больше всего жалоб поступило из Казахстана (10%), Германии (9%) и Нидерландов (8%).

В прошлый раз сбой в работе ChatGPT произошел 29 мая. Тогда на неполадки в работе чат-бота указали более 1600 человек. Большинство жалоб поступило из США.

ChatGPT – универсальный чат-бот на основе технологии генеративного искусственного интеллекта, который умеет отвечать на запросы пользователя, поддерживать диалог, писать коды и др. Он был запущен в 2022 г. OpenAI. В феврале 2025 г. количество активных пользователей ChatGPT превысило 400 млн человек в неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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