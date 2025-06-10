В работе ChatGPT произошел сбой

По состоянию на 14:40 мск за сутки о неполадках в работе нейросети заявили более 6300 человек. Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта (71%) и мобильного приложения (11%). Больше всего жалоб поступило из Казахстана (10%), Германии (9%) и Нидерландов (8%).