В работе ChatGPT произошел сбой
В работе нейросети ChatGPT американской компании OpenAI произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
По состоянию на 14:40 мск за сутки о неполадках в работе нейросети заявили более 6300 человек. Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта (71%) и мобильного приложения (11%). Больше всего жалоб поступило из Казахстана (10%), Германии (9%) и Нидерландов (8%).
В прошлый раз сбой в работе ChatGPT произошел 29 мая. Тогда на неполадки в работе чат-бота указали более 1600 человек. Большинство жалоб поступило из США.
ChatGPT – универсальный чат-бот на основе технологии генеративного искусственного интеллекта, который умеет отвечать на запросы пользователя, поддерживать диалог, писать коды и др. Он был запущен в 2022 г. OpenAI. В феврале 2025 г. количество активных пользователей ChatGPT превысило 400 млн человек в неделю.