Шлосберга отправили в ИВС после задержания по делу о дискредитации ВС РФ

Шлосберг также является фигурантом дела о нарушении закона об иностранных агентах. По версии следствия, Шлосберг, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, снова «осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом».