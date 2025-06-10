Шлосберга отправили в ИВС после задержания по делу о дискредитации ВС РФ
Следователь отправила псковского политика Льва Шлосберга
Шлосберг был задержан 10 июня в статусе подозреваемого, позже ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы.
По данным «Яблока», поводом для возбуждения дела стали дебаты на канале «Живой гвоздь» между ним и историком Юрием Пивоваровым, где Шлосберг отстаивал позицию необходимости прекращения огня на Украине.
«Политик возражал против задержания, он заявил, что для него нет никаких оснований, событие преступления отсутствует. Суд об избрании меры пресечения пройдет завтра», – добавили в партии.
Шлосберг также является фигурантом дела о нарушении закона об иностранных агентах. По версии следствия, Шлосберг, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, снова «осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом».