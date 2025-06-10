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Шлосберга отправили в ИВС после задержания по делу о дискредитации ВС РФ

Ведомости

Следователь отправила псковского политика Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) в изолятор временного содержания (ИВС) после задержания по делу о повторной дискредитации армии. Об этом сообщили в псковском отделении партии «Яблоко».

Шлосберг был задержан 10 июня в статусе подозреваемого, позже ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы.

По данным «Яблока», поводом для возбуждения дела стали дебаты на канале «Живой гвоздь» между ним и историком Юрием Пивоваровым, где Шлосберг отстаивал позицию необходимости прекращения огня на Украине.

«Политик возражал против задержания, он заявил, что для него нет никаких оснований, событие преступления отсутствует. Суд об избрании меры пресечения пройдет завтра», – добавили в партии.

Шлосберг также является фигурантом дела о нарушении закона об иностранных агентах. По версии следствия, Шлосберг, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, снова «осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом».

В январе политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Шлосберг говорил «Ведомостям» в феврале 2024 г., что не видит основания для возбуждения уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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