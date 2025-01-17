Льву Шлосбергу предъявлено обвинение по делу о нарушении закона об иноагентах

В феврале Псковский городской суд дважды за день оштрафовал Шлосберга по административным делам о нарушении порядка деятельности иноагента. Ему были назначены два штрафы по 30 000 руб. каждый. Как установил суд, политик опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без маркировки иноагента. Тогда Шлосберг не признал вину по обоим делам. В октябре в отношении политика было возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента. В офисе псковского отделения партии «Яблоко» прошел обыск.