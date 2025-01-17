Льву Шлосбергу предъявлено обвинение по делу о нарушении закона об иноагентах
Заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу
По версии следствия, Шлосберг, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, снова «осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом». Политику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Члену «Яблока» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование по уголовному делу продолжается, добавили в ведомстве.
Шлосберг в своем Telegram-канале сообщил, что не признает себя виновным полностью, а следствию представлены все необходимые доказательства. Территория свободного передвижения политика ограничена Псковской областью, за ее пределами – по уведомлению следователя.
В феврале Псковский городской суд дважды за день оштрафовал Шлосберга по административным делам о нарушении порядка деятельности иноагента. Ему были назначены два штрафы по 30 000 руб. каждый. Как установил суд, политик опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без маркировки иноагента. Тогда Шлосберг не признал вину по обоим делам. В октябре в отношении политика было возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента. В офисе псковского отделения партии «Яблоко» прошел обыск.