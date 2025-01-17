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Льву Шлосбергу предъявлено обвинение по делу о нарушении закона об иноагентах

Ведомости

Заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (считается в России иноагентом) предъявлено обвинение по уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Псковской области.

По версии следствия, Шлосберг, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, снова «осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом». Политику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Члену «Яблока» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование по уголовному делу продолжается, добавили в ведомстве.

Шлосберг в своем Telegram-канале сообщил, что не признает себя виновным полностью, а следствию представлены все необходимые доказательства. Территория свободного передвижения политика ограничена Псковской областью, за ее пределами – по уведомлению следователя.

В феврале Псковский городской суд дважды за день оштрафовал Шлосберга по административным делам о нарушении порядка деятельности иноагента. Ему были назначены два штрафы по 30 000 руб. каждый. Как установил суд, политик опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без маркировки иноагента. Тогда Шлосберг не признал вину по обоим делам. В октябре в отношении политика было возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента. В офисе псковского отделения партии «Яблоко» прошел обыск. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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