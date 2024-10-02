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В отношении Шлосберга возбуждено дело о неисполнении обязанностей иноагента

Ведомости

Член партии «Яблоко» Лев Шлосберг (считается в России иноагентом) подозревается в нарушении российского законодательства об иностранных агентах, сообщает управление СК России по Псковской области.

Шлосберг подозревается по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

О том, что в квартире Шлосберга прошли обыски, утром 2 октября сообщили RT и «Яблоко».

В феврале Псковский городской суд дважды за день оштрафовал Шлосберга по административным делам о нарушении порядка деятельности иноагента. Ему были назначены штрафы в размере 30 000 руб. каждый по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Как установил суд, политик опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без маркировки иноагента. Тогда Шлосберг не признал вину по обоим делам. 4 июля Шлосберга оштрафовали на 30 000 руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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