В отношении Шлосберга возбуждено дело о неисполнении обязанностей иноагента

В феврале Псковский городской суд дважды за день оштрафовал Шлосберга по административным делам о нарушении порядка деятельности иноагента. Ему были назначены штрафы в размере 30 000 руб. каждый по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Как установил суд, политик опубликовал посты на принадлежащей ему странице VK и в своем Telegram-канале без маркировки иноагента. Тогда Шлосберг не признал вину по обоим делам. 4 июля Шлосберга оштрафовали на 30 000 руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).