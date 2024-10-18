В офисе псковского «Яблока» проходит обыск в связи с уголовным делом Шлосберга
В офисе псковского отделения партии «Яблоко» проходит обыск. Он связан с уголовным делом в отношении зампредседателя партии Льва Шлосберга
«Сейчас из помещения удалены все сотрудники, кроме Льва Шлосберга. К нему уже приехал адвокат Владимир Данилов», – говорится в сообщении.
В офисе добавили, что правоохранители изымают личный телефон политика, офисную технику и личные ноутбуки сотрудников.
2 октября управление Следственного комитета (СК) России по Псковской области сообщило, что в отношении Шлосберга возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
В офисе псковского «Яблока» рассказали, что первые обыски по этому делу прошли 2 октября рано утром. Силовики обыскали квартиру Шлосберга и его супруги Жанны, а также квартиру его 95-летнего отца Марка Наумовича. Вину в инкриминируемом ему преступлении Шлосберг не признал.