В офисе псковского «Яблока» проходит обыск в связи с уголовным делом Шлосберга

В офисе псковского «Яблока» рассказали, что первые обыски по этому делу прошли 2 октября рано утром. Силовики обыскали квартиру Шлосберга и его супруги Жанны, а также квартиру его 95-летнего отца Марка Наумовича. Вину в инкриминируемом ему преступлении Шлосберг не признал.