Три четверти россиян не знают, кого свергли большевики

Вопрос об Октябрьской революции стал самым сложным для респондентов, следует из результатов мониторинга. Хуже всех с ним справились граждане младше 45 лет. Правильно на вопрос ответили 12% россиян 18-24 лет, а также 11% респондентов 25-34 лет и 15% опрошенных в возрасте 35-44 лет. Наиболее старшие поколения помнят об Октябрьской революции лучше: верный ответ дали 29% граждан 45-59 лет и 32% людей 60 лет и старше.