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Три четверти россиян не знают, кого свергли большевики

Вместе с тем 90% граждан верно назвали противников СССР во Второй мировой войне
Виталий Крюков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Большинство (77%) россиян не смогли ответить, кого и когда свергли большевики. Все же более пятой части граждан (23%) вспомнили о свержении Временного правительства в ходе Октябрьской революции 1917 г. Такие данные следуют из результатов мониторинга школьных знаний россиян по истории, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ноябре 2024 г. ВЦИОМ опросил 1600 совершеннолетних россиян, задав им семь исторических вопросов из школьной программы. Метод – телефонное интервью. 

Вопрос об Октябрьской революции стал самым сложным для респондентов, следует из результатов мониторинга. Хуже всех с ним справились граждане младше 45 лет. Правильно на вопрос ответили 12% россиян 18-24 лет, а также 11% респондентов 25-34 лет и 15% опрошенных в возрасте 35-44 лет. Наиболее старшие поколения помнят об Октябрьской революции лучше: верный ответ дали 29% граждан 45-59 лет и 32% людей 60 лет и старше.

При этом в 2017 г., в сравнении с 2024 г., на вопрос о Временном правительстве россияне отвечали правильно вдвое реже (11%), следует из данных ВЦИОМ.

Наименьшее количество затруднений для россиян вызвал вопрос о том, с какими государствами воевал Советский союз во время Второй мировой войны – с Германией, Италией и Японией. Правильно ответили 90% опрошенных граждан. Большинство граждан (73%) помнят и конфликтующие стороны Бородинского сражения (русские и французы).

Вспомнили имя первого князя Древней Руси Рюрика меньше пятой части опрошенных (19%). В то же время фамилию Петра I – Романова – назвали 46% россиян. Еще чаще граждане знают имя и фамилию первого президента СССР Михаила Горбачева (57% респондентов).

О том что крепостное право в России было отменено в 19 веке, – сказали ровно половина опрошенных (50%).

По мнению историка и политолога Алексея Макаркина, многие опрошенные россияне могли ответить, что большевики свергли императора Николая II. Февральская и Октябрьская революции для части россиян слились в одно событие, поясняет он.

В то же время с 1996 г. свержение Временного правительства перестало напоминать о себе ежегодно, продолжает Макаркин. Тогда в России выходной день 7 ноября переименовали из «Годовщины Октябрьской революции» в «День согласия и примирения». Сделано это было «в целях единения и консолидации российского общества», следует из указа президента Бориса Ельцина (№ 1537 от 07.11.1996 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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