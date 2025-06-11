В аэропорту Калуги сняли ограничения

Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, атаки были отражены с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня. Наибольшее число беспилотников – 16 – были ликвидированы в Воронежской области. Еще восемь воздушных целей российские военные уничтожили в Курской области.