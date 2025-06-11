В аэропорту Калуги сняли ограничения
Временные ограничения на работу калужского аэропорта «Грабцево» сняли. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полетов.
Они были введены с 3:00 мск. Тогда же были введены временные ограничения на работу саратовского аэропорта «Гагарин», которые были сняты к 6:15 мск.
Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, атаки были отражены с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня. Наибольшее число беспилотников – 16 – были ликвидированы в Воронежской области. Еще восемь воздушных целей российские военные уничтожили в Курской области.