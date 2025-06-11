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В аэропорту Калуги сняли ограничения

Ведомости

Временные ограничения на работу калужского аэропорта «Грабцево» сняли. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полетов.

Они были введены с 3:00 мск. Тогда же были введены временные ограничения на работу саратовского аэропорта «Гагарин», которые были сняты к 6:15 мск.

Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, атаки были отражены с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня. Наибольшее число беспилотников – 16 – были ликвидированы в Воронежской области. Еще восемь воздушных целей российские военные уничтожили в Курской области. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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