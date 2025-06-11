Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА были сбиты в одном из районов. Обошлось без пострадавших и повреждений на земле. По словам врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, российские военные отразили массовую атаку БПЛА на Котовск. Падение одного из сбитых беспилотников привело к возгоранию, оно было ликвидировано. Пострадавших также нет.