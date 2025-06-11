Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня, сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников – 16 – были ликвидированы в Воронежской области. Еще восемь воздушных целей российские военные уничтожили в Курской области. Пять БПЛА были нейтрализованы в Тамбовской области, два – в Ростовской. Один беспилотник силы ПВО сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА были сбиты в одном из районов. Обошлось без пострадавших и повреждений на земле. По словам врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, российские военные отразили массовую атаку БПЛА на Котовск. Падение одного из сбитых беспилотников привело к возгоранию, оно было ликвидировано. Пострадавших также нет.
Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что атака БПЛА была отражена в Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле также нет.