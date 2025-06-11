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Жога отметил эффективность механизма поддержки ветеранов спецоперации

Ведомости

Представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил, что уже сейчас, «за кратчайшие сроки», был сформирован эффективный механизм помощи ветеранам специальной военной операции. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества».

По его словам, возникающие проблемы решаются оперативно, а координация между различными госорганами образцово налажена. Он также отметил, что структура еще молодая, поэтому среди планов на следующий год – развитие фонда в направлении тех функций, которые указаны в уставе организации. «Поддержка ветеранов специальной военной операции, взаимодействия с органами социальной защиты, с медицинскими учреждениями, с силовыми ведомствами по вопросу обеспечения социальной защиты, включение различных документов по вопросу естественного протезирования и медицинской реабилитации раненых», – подчеркнул Жога главные направления развития.

«Сегодня особенно важна оценка и доверие фонду «Защитники Отечества» самих ветеранов специальной военной операции. Все они, многократно обращаясь в фонд, отмечают оказание не просто консультативной и информационной помощи, но и поддержки во всех вопросах», – подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Председатель фонда Анна Цивилева сообщила, что основной темой совещания был бюджет организации. Она рассказала о расширенной аудиторской проверке в том числе филиалов фонда, которая длилась полгода. По ее словам, наблюдательный совет единогласно принял итоги работы фонда. Председатель подчеркнула, что, исходя из результатов социологического опроса, доверие к фонду выразили 88,1% респондентов.

28 мая президент России Владимир Путин сообщал, что полномочия фонда «Защитники Отечества» будут расширены. «Нужно просто внести изменения в соответствующий указ президента, на основе которого и создан фонд "Защитники Отечества". И лучше расширить полномочия фонда, чем плодить еще какие-то дополнительные организации», – сказал он в рамках обсуждения развития адаптивного спорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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