Жога отметил эффективность механизма поддержки ветеранов спецоперации

По его словам, возникающие проблемы решаются оперативно, а координация между различными госорганами образцово налажена. Он также отметил, что структура еще молодая, поэтому среди планов на следующий год – развитие фонда в направлении тех функций, которые указаны в уставе организации. «Поддержка ветеранов специальной военной операции, взаимодействия с органами социальной защиты, с медицинскими учреждениями, с силовыми ведомствами по вопросу обеспечения социальной защиты, включение различных документов по вопросу естественного протезирования и медицинской реабилитации раненых», – подчеркнул Жога главные направления развития.