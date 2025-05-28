Путин пообещал расширить полномочия фонда «Защитники Отечества»
Полномочия фонда «Защитники Отечества» будут расширены, объявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту.
«Нужно просто внести изменения в соответствующий указ президента, на основе которого и создан фонд "Защитники Отечества". И лучше расширить полномочия фонда, чем плодить еще какие-то дополнительные организации», – сказал Путин.
Президент отметил, что развитие адаптивного спорта особенно важно сегодня, когда участники спецоперации получают инвалидность из-за тяжелых ранений в бою.
На том же заседании Путин поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта до 2030 г. Адаптивный спорт – это спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья, где установлены модифицированные правила и оборудование.
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила в апреле, что в 2025 г. для государственного фонда «Защитники Отечества» выделят из федерального бюджета свыше 25 млрд руб. «Ведомости» отмечали, что за 2023–2024 гг. правительство уже направило на развитие «Защитников Отечества» более 28 млрд руб.