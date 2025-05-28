Путин пообещал расширить полномочия фонда «Защитники Отечества»

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила в апреле, что в 2025 г. для государственного фонда «Защитники Отечества» выделят из федерального бюджета свыше 25 млрд руб. «Ведомости» отмечали, что за 2023–2024 гг. правительство уже направило на развитие «Защитников Отечества» более 28 млрд руб.