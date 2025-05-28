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Путин пообещал расширить полномочия фонда «Защитники Отечества»

Ведомости

Полномочия фонда «Защитники Отечества» будут расширены, объявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту. 

«Нужно просто внести изменения в соответствующий указ президента, на основе которого и создан фонд "Защитники Отечества". И лучше расширить полномочия фонда, чем плодить еще какие-то дополнительные организации», – сказал Путин.

Президент отметил, что развитие адаптивного спорта особенно важно сегодня, когда участники спецоперации получают инвалидность из-за тяжелых ранений в бою. 

На том же заседании Путин поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта до 2030 г. Адаптивный спорт – это спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья, где установлены модифицированные правила и оборудование.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила в апреле, что в 2025 г. для государственного фонда «Защитники Отечества» выделят из федерального бюджета свыше 25 млрд руб. «Ведомости» отмечали, что за 2023–2024 гг. правительство уже направило на развитие «Защитников Отечества» более 28 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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