При взрыве газа в жилом доме в Армении погибли четыре человека

24 мая четыре человека пострадали в Донецке в результате возможного взрыва бытового газа в многоквартирном доме, трое из пострадавших оказались под завалами. Тогда в Telegram-канал ГУ МЧС России по Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что спасатели деблокировали из-под завалов двух женщин и одного мужчину, их передали сотрудникам скорой помощи. В результате инцидента также пострадал ребенок, госпитализация ему не понадобилась.