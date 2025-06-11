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При взрыве газа в жилом доме в Армении погибли четыре человека

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В армянском городе Чамбарк произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме. В результате погибли четыре человека, еще 11 госпитализировали. Об этом сообщает ArmenPress.

По данным агентства, часть здания на втором, третьем и четвертом этажах, а также в соседних подъездах от места взрыва, обрушилась.

Сейчас поисково-спасательные группы продолжают ликвидацию последствий происшествия.

24 мая четыре человека пострадали в Донецке в результате возможного взрыва бытового газа в многоквартирном доме, трое из пострадавших оказались под завалами. Тогда в Telegram-канал ГУ МЧС России по Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что спасатели деблокировали из-под завалов двух женщин и одного мужчину, их передали сотрудникам скорой помощи. В результате инцидента также пострадал ребенок, госпитализация ему не понадобилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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