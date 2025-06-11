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Суд освободил от наказания экс-главу Татфондбанка Мусина из-за болезни

Ведомости

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина об освобождении от отбывания наказания из-за болезни, сообщила пресс-служба суда.

В сообщении уточнили, что ходатайство было удовлетворено в соответствии с ч. 8 ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. Постановление подлежит немедленному исполнению.

10 января суд отказал в принятии ходатайства об освобождении Мусина от наказания в связи с болезнью, писал «Коммерсантъ».

В марте 2017 г. Управление Следственного комитета России по республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении Мусина. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в августе 2016 г. сотрудники Татфондбанка подали в Центробанк недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. На основании этих сведений они получили кредит на 3 млрд руб. Полученные денежные средства были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

В 2021 г. Мусина осудили за злоупотребление полномочиями – ч. 2 ст. 201 УК РФ. Всего по двум приговорам срок лишения свободы обвиняемого составил 12,5 г. с запретом на три года занимать управленческие должности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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