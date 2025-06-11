Суд освободил от наказания экс-главу Татфондбанка Мусина из-за болезни

В марте 2017 г. Управление Следственного комитета России по республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении Мусина. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в августе 2016 г. сотрудники Татфондбанка подали в Центробанк недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. На основании этих сведений они получили кредит на 3 млрд руб. Полученные денежные средства были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.