Суд освободил от наказания экс-главу Татфондбанка Мусина из-за болезни
Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина об освобождении от отбывания наказания из-за болезни, сообщила пресс-служба суда.
В сообщении уточнили, что ходатайство было удовлетворено в соответствии с ч. 8 ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. Постановление подлежит немедленному исполнению.
10 января суд отказал в принятии ходатайства об освобождении Мусина от наказания в связи с болезнью, писал «Коммерсантъ».
В марте 2017 г. Управление Следственного комитета России по республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении Мусина. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в августе 2016 г. сотрудники Татфондбанка подали в Центробанк недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. На основании этих сведений они получили кредит на 3 млрд руб. Полученные денежные средства были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.
В 2021 г. Мусина осудили за злоупотребление полномочиями – ч. 2 ст. 201 УК РФ. Всего по двум приговорам срок лишения свободы обвиняемого составил 12,5 г. с запретом на три года занимать управленческие должности.