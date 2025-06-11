Власти обсуждают снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет

«Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ [Возраст, с которого наступает уголовная ответственность]. Но как вариант это возможно, обсуждаем», – сказала она.