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Власти обсуждают снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет

Ведомости

В комиссии по законопроектной деятельности обсуждают снижение возраста наступления уголовной ответственности по ряду преступлений с 16 до 14 лет. Об этом заявила замглавы Минюста Елена Ардабьева, передает «РИА Новости». Такое предложение поступило со стороны Генпрокуратуры РФ.

«Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ [Возраст, с которого наступает уголовная ответственность]. Но как вариант это возможно, обсуждаем», – сказала она.

Сейчас такое условие действует при совершении убийства (ст. 105), умышленном причинении тяжкого вреда (и средней тяжести) здоровью (стт. 111, 112), похищении человека (ст. 126), изнасиловании (ст. 131), насильственных действиях сексуального характера (ст. 132), краже (статья 158) и других тяжких преступлениях. По основному правилу (ч. 1 ст. 20 УК РФ) уголовная ответственность наступает в РФ с 16 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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