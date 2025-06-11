Власти обсуждают снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет
В комиссии по законопроектной деятельности обсуждают снижение возраста наступления уголовной ответственности по ряду преступлений с 16 до 14 лет. Об этом заявила замглавы Минюста Елена Ардабьева, передает «РИА Новости». Такое предложение поступило со стороны Генпрокуратуры РФ.
«Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ [Возраст, с которого наступает уголовная ответственность]. Но как вариант это возможно, обсуждаем», – сказала она.
Сейчас такое условие действует при совершении убийства (ст. 105), умышленном причинении тяжкого вреда (и средней тяжести) здоровью (стт. 111, 112), похищении человека (ст. 126), изнасиловании (ст. 131), насильственных действиях сексуального характера (ст. 132), краже (статья 158) и других тяжких преступлениях. По основному правилу (ч. 1 ст. 20 УК РФ) уголовная ответственность наступает в РФ с 16 лет.