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После снежного циклона в ЮАР в ДТП погибли 5 человек

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Снежный циклон, прошедший над Южно-Африканской Республикой, вызвал перебои с электричеством и аварии со смертельным исходом. 5 человек погибли в ДТП, сообщил Reuters.

С 9 июня в провинциях Восточный Кейп, Квазулу-Натал и Фри-Стейт выпал снег. Это привело к закрытию некоторых участков шоссе № 2, соединяющего провинции.

Энергетическая компания Eskom сообщила, что для оперативного устранения перебоев в электричестве привлекаются дополнительные ресурсы. Метеорологическая служба прогнозирует, что холодный фронт сохранится до середины недели, пишет Reuters.

В зимние месяцы, с июня по август, в Южной Африке регулярно выпадает снег, а температура опускается ниже нуля. В этом году похолодание оказалось сильнее обычного.

В июне 2024 г. Bloomberg сообщил, что Национальное казначейство ЮАР ожидает поступления в страну до $2,4 млрд в рамках соглашения о финансировании борьбы с изменением климата с некоторыми из богатейших стран мира. Южная Африка получила обещания о предоставлении ей $9,3 млрд в рамках так называемого «Партнерства по справедливому энергетическому переходу» – соглашения с Германией, Францией, Европейским союзом, Великобританией, США, Нидерландами и Данией – в форме грантов, кредитов и гарантий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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