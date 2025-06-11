После снежного циклона в ЮАР в ДТП погибли 5 человек
Снежный циклон, прошедший над Южно-Африканской Республикой, вызвал перебои с электричеством и аварии со смертельным исходом. 5 человек погибли в ДТП, сообщил Reuters.
С 9 июня в провинциях Восточный Кейп, Квазулу-Натал и Фри-Стейт выпал снег. Это привело к закрытию некоторых участков шоссе № 2, соединяющего провинции.
Энергетическая компания Eskom сообщила, что для оперативного устранения перебоев в электричестве привлекаются дополнительные ресурсы. Метеорологическая служба прогнозирует, что холодный фронт сохранится до середины недели, пишет Reuters.
В зимние месяцы, с июня по август, в Южной Африке регулярно выпадает снег, а температура опускается ниже нуля. В этом году похолодание оказалось сильнее обычного.
В июне 2024 г. Bloomberg сообщил, что Национальное казначейство ЮАР ожидает поступления в страну до $2,4 млрд в рамках соглашения о финансировании борьбы с изменением климата с некоторыми из богатейших стран мира. Южная Африка получила обещания о предоставлении ей $9,3 млрд в рамках так называемого «Партнерства по справедливому энергетическому переходу» – соглашения с Германией, Францией, Европейским союзом, Великобританией, США, Нидерландами и Данией – в форме грантов, кредитов и гарантий.