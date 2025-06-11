После снежного циклона в ЮАР в ДТП погибли 5 человек

В июне 2024 г. Bloomberg сообщил, что Национальное казначейство ЮАР ожидает поступления в страну до $2,4 млрд в рамках соглашения о финансировании борьбы с изменением климата с некоторыми из богатейших стран мира. Южная Африка получила обещания о предоставлении ей $9,3 млрд в рамках так называемого «Партнерства по справедливому энергетическому переходу» – соглашения с Германией, Францией, Европейским союзом, Великобританией, США, Нидерландами и Данией – в форме грантов, кредитов и гарантий.