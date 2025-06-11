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В Монголии обнаружен новый вид тираннозавра

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Ученые идентифицировали ранее неизвестный вид тираннозавра, получивший название Khankhuuluu mongoliensis, который жил около 86 млн лет назад. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на новое исследование, находка может сыграть ключевую роль в понимании эволюции крупнейших хищников позднего мелового периода, включая знаменитого Ти-Рекса.

Останки были найдены еще в 1970-х гг. в пустыне Гоби (Монголия) и первоначально были отнесены к другому плотоядному динозавру – алектозавру. Долгое время образцы оставались без должного внимания, пока в 2023 г. аспирант Университета Калгари не инициировал их повторное изучение. Исследователь обратил внимание на необычные анатомические черты, такие как воздушная полость в носовой области – структура, нетипичная для подобных видов.

Проведенный анализ показал, что кости принадлежат новому виду из семейства тираннозавридов. Khankhuuluu mongoliensis оказался относительно небольшим по меркам своих потомков: его рост составлял около двух метров, а масса достигала 750 кг. Несмотря на сравнительно легкое телосложение и способность быстро передвигаться, его череп был менее мощным, чем у более поздних гигантских хищников.

По мнению ученых, это открытие восполняет пробел в истории развития тираннозавров и может помочь объяснить, как сравнительно небольшие животные превратились в колоссальных доминирующих хищников своего времени, таких как тираннозавр Рекс, живший на 20 млн лет позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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