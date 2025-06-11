В Монголии обнаружен новый вид тираннозавра
Ученые идентифицировали ранее неизвестный вид тираннозавра, получивший название Khankhuuluu mongoliensis, который жил около 86 млн лет назад. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на новое исследование, находка может сыграть ключевую роль в понимании эволюции крупнейших хищников позднего мелового периода, включая знаменитого Ти-Рекса.
Останки были найдены еще в 1970-х гг. в пустыне Гоби (Монголия) и первоначально были отнесены к другому плотоядному динозавру – алектозавру. Долгое время образцы оставались без должного внимания, пока в 2023 г. аспирант Университета Калгари не инициировал их повторное изучение. Исследователь обратил внимание на необычные анатомические черты, такие как воздушная полость в носовой области – структура, нетипичная для подобных видов.
Проведенный анализ показал, что кости принадлежат новому виду из семейства тираннозавридов. Khankhuuluu mongoliensis оказался относительно небольшим по меркам своих потомков: его рост составлял около двух метров, а масса достигала 750 кг. Несмотря на сравнительно легкое телосложение и способность быстро передвигаться, его череп был менее мощным, чем у более поздних гигантских хищников.
По мнению ученых, это открытие восполняет пробел в истории развития тираннозавров и может помочь объяснить, как сравнительно небольшие животные превратились в колоссальных доминирующих хищников своего времени, таких как тираннозавр Рекс, живший на 20 млн лет позже.