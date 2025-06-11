В Монголии обнаружен новый вид тираннозавра

Останки были найдены еще в 1970-х гг. в пустыне Гоби (Монголия) и первоначально были отнесены к другому плотоядному динозавру – алектозавру. Долгое время образцы оставались без должного внимания, пока в 2023 г. аспирант Университета Калгари не инициировал их повторное изучение. Исследователь обратил внимание на необычные анатомические черты, такие как воздушная полость в носовой области – структура, нетипичная для подобных видов.