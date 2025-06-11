Умер основатель рок-группы Beach Boys Брайан Уилсон
Основатель рок-группы Beach Boys Брайан Уилсон скончался в возрасте 82 лет, сообщила семья музыканта с его аккаунта в Instagram
«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Сейчас мы не находим слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время, поскольку наша семья скорбит», – говорится в сообщении.
Альбом Beach Boys 1966 г. Pet Sounds, написанный и спродюсированный почти полностью Уилсоном, считается не только шедевром группы, но и величайшим альбомом всех времен, пишет The Guardian.
Уилсон родился в 1942 г. на юге Калифорнии. Еще в школе он и его брат Карл создали группу Carl and the Passions, позже пригласив младшего брата Денниса и друга Эла Джардина, чтобы сформировать Pendletones. Первой песней Уилсона в группе, переименованной в Beach Boys, стала Surfin' 1961 г. С нее началась серия хитов, написанных Уилсоном, таких как Surfin' Safari, Surfer Girl и Surfin' USA, последняя из которых достигла 3-го места в американских чартах.