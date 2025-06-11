Умер основатель рок-группы Beach Boys Брайан Уилсон

Уилсон родился в 1942 г. на юге Калифорнии. Еще в школе он и его брат Карл создали группу Carl and the Passions, позже пригласив младшего брата Денниса и друга Эла Джардина, чтобы сформировать Pendletones. Первой песней Уилсона в группе, переименованной в Beach Boys, стала Surfin' 1961 г. С нее началась серия хитов, написанных Уилсоном, таких как Surfin' Safari, Surfer Girl и Surfin' USA, последняя из которых достигла 3-го места в американских чартах.