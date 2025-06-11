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Умер основатель рок-группы Beach Boys Брайан Уилсон

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Основатель рок-группы Beach Boys Брайан Уилсон скончался в возрасте 82 лет, сообщила семья музыканта с его аккаунта в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Сейчас мы не находим слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время, поскольку наша семья скорбит», – говорится в сообщении.

Альбом Beach Boys 1966 г. Pet Sounds, написанный и спродюсированный почти полностью Уилсоном, считается не только шедевром группы, но и величайшим альбомом всех времен, пишет The Guardian.

Уилсон родился в 1942 г. на юге Калифорнии. Еще в школе он и его брат Карл создали группу Carl and the Passions, позже пригласив младшего брата Денниса и друга Эла Джардина, чтобы сформировать Pendletones. Первой песней Уилсона в группе, переименованной в Beach Boys, стала Surfin' 1961 г. С нее началась серия хитов, написанных Уилсоном, таких как Surfin' Safari, Surfer Girl и Surfin' USA, последняя из которых достигла 3-го места в американских чартах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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