В Огайо эвакуируют людей из-за крупной утечки азотной кислоты
В американском штате Огайо произошла утечка азотной кислоты из резервуара на заводе Austin Powder Red Diamond Plant, который производит взрывчатые вещества, используемые в горнодобывающей промышленности и строительстве. Вылилось 3000 галлонов вещества, сообщает The New York Post.
В результате близлежащие дороги были закрыты, власти временное ограничение на полеты, также началась эвакуация людей. О пострадавших не сообщалось.
Очевидцы сообщили о клубах оранжевого и коричневого дыма над штатом.