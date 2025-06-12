Сенатор Шейкин: мошенники создают поддельные интимные фото для вымогательств

Злоумышленники отправляют сообщения якобы от имени Минцифры, портала «Госуслуги» или «Единого центра выплат» с предложением пройти короткий опрос и получить денежное вознаграждение. После перехода по ссылке жертва попадает на фишинговый сайт, где ее просят ввести персональные данные и банковские реквизиты. Как только информация оказывается в руках мошенников, деньги списываются со счета жертвы.