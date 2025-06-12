Сенатор Шейкин: мошенники создают поддельные интимные фото для вымогательств
Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин обратился к гражданам с призывом ограничить доступ к фотоальбомам в социальных сетях. Это нужно для защиты от мошенников, которые шантажируют пользователей фальшивыми интимными изображениями.
По словам Шейкина, злоумышленники используют общедоступные фотографии из соцсетей, обрабатывают их с помощью специальных алгоритмов, создавая поддельные компрометирующие материалы. Затем они рассылают угрозы: либо жертва платит выкуп, либо фальшивые изображения публикуются в открытом доступе, на сайтах для взрослых или рассылаются родственникам и знакомым. Сенатор призвал россиян не поддаваться на провокации.
«Не платите вымогателям. Это только продлит шантаж. <…> Проверьте настройки приватности, закройте фотоальбомы и ограничьте доступ к личной информации», – отметил Шейкин (цитата по ТАСС).
Сенатор также дал несколько практических советов: сообщайте о вымогателях в правоохранительные органы, сохраняйте все переписки с мошенниками как доказательства, подавайте жалобы на рассылку в мессенджерах и социальных сетях. Также важно сообщать о произошедшем своим близким.
12 июня в Госдуме предупредили о новых мошеннических схемах, связанных с Днем России. Одной из самых распространенных стала организация фальшивых розыгрышей с выплатами, приуроченными к празднику.
Злоумышленники отправляют сообщения якобы от имени Минцифры, портала «Госуслуги» или «Единого центра выплат» с предложением пройти короткий опрос и получить денежное вознаграждение. После перехода по ссылке жертва попадает на фишинговый сайт, где ее просят ввести персональные данные и банковские реквизиты. Как только информация оказывается в руках мошенников, деньги списываются со счета жертвы.