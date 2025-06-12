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Сенатор Шейкин: мошенники создают поддельные интимные фото для вымогательств

Ведомости

Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин обратился к гражданам с призывом ограничить доступ к фотоальбомам в социальных сетях. Это нужно для защиты от мошенников, которые шантажируют пользователей фальшивыми интимными изображениями.

По словам Шейкина, злоумышленники используют общедоступные фотографии из соцсетей, обрабатывают их с помощью специальных алгоритмов, создавая поддельные компрометирующие материалы. Затем они рассылают угрозы: либо жертва платит выкуп, либо фальшивые изображения публикуются в открытом доступе, на сайтах для взрослых или рассылаются родственникам и знакомым. Сенатор призвал россиян не поддаваться на провокации.

«Не платите вымогателям. Это только продлит шантаж. <…> Проверьте настройки приватности, закройте фотоальбомы и ограничьте доступ к личной информации», – отметил Шейкин (цитата по ТАСС).

Сенатор также дал несколько практических советов: сообщайте о вымогателях в правоохранительные органы, сохраняйте все переписки с мошенниками как доказательства, подавайте жалобы на рассылку в мессенджерах и социальных сетях. Также важно сообщать о произошедшем своим близким.

12 июня в Госдуме предупредили о новых мошеннических схемах, связанных с Днем России. Одной из самых распространенных стала организация фальшивых розыгрышей с выплатами, приуроченными к празднику.

Злоумышленники отправляют сообщения якобы от имени Минцифры, портала «Госуслуги» или «Единого центра выплат» с предложением пройти короткий опрос и получить денежное вознаграждение. После перехода по ссылке жертва попадает на фишинговый сайт, где ее просят ввести персональные данные и банковские реквизиты. Как только информация оказывается в руках мошенников, деньги списываются со счета жертвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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