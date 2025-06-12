В Госдуме предупредили о мошеннических схемах, связанных с Днем России

По его информации, злоумышленники направляют жертве сообщение якобы от Минцифры, портала «Госуслуги» или «Единого центра выплат» с предложением пройти короткий опрос и получить выплату, приуроченную ко Дню России. Когда гражданин переходит по ссылке, он попадает на фишинговый сайт со сбором персональных данных и банковских реквизитов. Как только он вводит данные, с его карты списывают средства. Немкин отметил, что особая опасность такой схемы кроется в том, что сайты маскируются под настоящие, а домены часто отличаются всего на одну букву.