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В Госдуме предупредили о мошеннических схемах, связанных с Днем России

Ведомости

В преддверии Дня России одной из самых массовых мошеннических схем стали фальшивые розыгрыши с выплатами, приуроченными к празднику. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»).

По его информации, злоумышленники направляют жертве сообщение якобы от Минцифры, портала «Госуслуги» или «Единого центра выплат» с предложением пройти короткий опрос и получить выплату, приуроченную ко Дню России. Когда гражданин переходит по ссылке, он попадает на фишинговый сайт со сбором персональных данных и банковских реквизитов. Как только он вводит данные, с его карты списывают средства. Немкин отметил, что особая опасность такой схемы кроется в том, что сайты маскируются под настоящие, а домены часто отличаются всего на одну букву.

Кроме того, мошенники также маскируют атаки под якобы подарки ко Дню России или проверку безопасности аккаунтов на фоне повышенных киберугроз, добавил депутат. 

Он отметил также рост активности телефонных мошенников. Они представляются сотрудниками банка, МВД или ФСБ и сообщают о якобы подозрительной активности из-за роста числа хакерских атак на фоне праздников. 

Еще одна опасная категория – поддельные сайты страховых компаний и визовых центров, добавил Немкин. На длинные выходные граждане планируют поездки, оформляют документы и страховки. Мошенники создают сайты-двойники, которые берут предоплату за несуществующие услуги. Особенно часто такие ресурсы распространяются через рекламу в соцсетях и мессенджерах, рассказал он.

По его словам, опасность также представляют фальшивые благотворительные сборы. Мошенники создают поддельные страницы известных фондов или несуществующих организаций, копируют стилистику и прикрепляют фотографии «пострадавших».

Немкин пояснил, что в преддверии государственных праздников уровень активности мошенников всегда возрастает, поскольку в это время у людей меняется ритм жизни и снижается уровень концентрации.

11 июня стало известно, что МВД РФ выявило схему мошенничества в сфере знакомств, в рамках которой аферисты выдают себя за других людей и ведут живое общение, после чего обманывают своих жертв. 

Сначала злоумышленники размещают на сайтах знакомств или в Telegram-ботах фейковые анкеты. Они входят в доверие с помощью голосовых сообщений и видео. Сценарии дальнейших действий могут быть разными. К примеру, мошенники могут упомянуть дорогие покупки и попросить рассказать о заработке, привлекая в трейдинг криптовалютой.

В качестве еще одного сценария ведомство назвало приглашение на встречу. При такой схеме девушка предлагает встретиться и просит купить билет на поезд или самолет. Для этого жертве присылают ссылку на фейковый агрегатор билетов. При оплате деньги уходят злоумышленникам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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