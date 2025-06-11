МВД: мошенники дистанционно похитили 64 млрд рублей за четыре месяца
С января по апрель 2025 г. ущерб от действий мошенников составил 64 млрд руб. и это на 17% больше, чем за тот же период 2024 г., сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в Совете Федерации, передает ТАСС.
«За пять месяцев текущего года зарегистрировано более 308 000 IT-преступлений. Основная масса – это по-прежнему дистанционные хищения, 188 000», – отметил Филиппов. Он также подчеркнул, что большая часть средств выведена из юрисдикции РФ. Деньги «направлены, все мы знаем, куда и для чего», сказал он.
11 июня в МВД рассказали о схеме мошенников, в рамках которой преступники выдают себя за других людей и ведут живое общение, после чего обманывают своих жертв. Они втираются в доверие с помощью голосовых сообщений и видео. Сценарии дальнейших действий могут быть разными. К примеру, мошенники могут упомянуть дорогие покупки и попросить рассказать о заработке, привлекая в трейдинг криптовалютой.