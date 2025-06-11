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МВД: мошенники дистанционно похитили 64 млрд рублей за четыре месяца

Ведомости

С января по апрель 2025 г. ущерб от действий мошенников составил 64 млрд руб. и это на 17% больше, чем за тот же период 2024 г., сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в Совете Федерации, передает ТАСС.

«За пять месяцев текущего года зарегистрировано более 308 000 IT-преступлений. Основная масса – это по-прежнему дистанционные хищения, 188 000», – отметил Филиппов. Он также подчеркнул, что большая часть средств выведена из юрисдикции РФ. Деньги «направлены, все мы знаем, куда и для чего», сказал он.

11 июня в МВД рассказали о схеме мошенников, в рамках которой преступники выдают себя за других людей и ведут живое общение, после чего обманывают своих жертв. Они втираются в доверие с помощью голосовых сообщений и видео. Сценарии дальнейших действий могут быть разными. К примеру, мошенники могут упомянуть дорогие покупки и попросить рассказать о заработке, привлекая в трейдинг криптовалютой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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