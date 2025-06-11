МВД: мошенники дистанционно похитили 64 млрд рублей за четыре месяца

11 июня в МВД рассказали о схеме мошенников, в рамках которой преступники выдают себя за других людей и ведут живое общение, после чего обманывают своих жертв. Они втираются в доверие с помощью голосовых сообщений и видео. Сценарии дальнейших действий могут быть разными. К примеру, мошенники могут упомянуть дорогие покупки и попросить рассказать о заработке, привлекая в трейдинг криптовалютой.