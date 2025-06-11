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МВД раскрыло схемы мошенничества в сфере знакомств

Ведомости

МВД России выявило схему мошенничества в сфере знакомств, в рамках которой аферисты выдают себя за других людей и ведут живое общение, после чего обманывают своих жертв. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

Сначала злоумышленники размещают на сайтах знакомств или в Telegram-ботах фейковые анкеты. Они втираются в доверие с помощью голосовых сообщений и видео. Сценарии дальнейших действий могут быть разными. К примеру, мошенники могут упомянуть дорогие покупки и попросить рассказать о заработке, привлекая в трейдинг криптовалютой.

В качестве еще одного сценария ведомство назвало приглашение на встречу. При такой схеме девушка предлагает встретиться и просит купить билет на поезд или самолет. Для этого жертве присылают ссылку на фейковый агрегатор билетов. При оплате деньги уходят злоумышленникам.

21 апреля МВД сообщило, что злоумышленники создают поддельные сайты для продажи авиабилетов всего за пару часов, а переименование, смена адреса и обновление дизайна требуют еще меньше времени. При этом жертвы обмана узнают о подлоге только в аэропорту. По информации ведомства, за последний год число жалоб на обман при покупке электронных билетов заметно выросло.

В апреле Red Wings предупредила, что мошенники во «В контакте» предлагают пользователям приобрести авиабилеты по скидке и просят предоставить конфиденциальную информацию. 10 апреля «Аэрофлот» сообщил, что мошенники стали связываться с клиентами от лица представителей авиакомпании. Они предлагают купить билет по субсидированным или «плоским» тарифам или приглашают поучаствовать в опросе за вознаграждение. Авиаперевозчик призвал пользователей быть бдительными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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