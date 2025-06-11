МВД раскрыло схемы мошенничества в сфере знакомств

21 апреля МВД сообщило, что злоумышленники создают поддельные сайты для продажи авиабилетов всего за пару часов, а переименование, смена адреса и обновление дизайна требуют еще меньше времени. При этом жертвы обмана узнают о подлоге только в аэропорту. По информации ведомства, за последний год число жалоб на обман при покупке электронных билетов заметно выросло.