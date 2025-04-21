МВД: на создание фейкового сайта с авиабилетами мошенникам нужна пара часов
Мошенники создают поддельные сайты для продажи авиабилетов всего за пару часов, а жертвы обмана узнают о подлоге уже только в аэропорту. За это время аферисты оперативно переименовывают свои онлайн-ресурсы. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.
По данным ведомства, за последний год количество жалоб на обман при покупке электронных билетов заметно увеличилось. В документах указано, что создание интернет-сайта для продажи авиабилетов занимает у мошенников считанные часы. Переименование, смена адреса и обновление дизайна требуют еще меньше времени.
16 апреля авиакомпания Red Wings предупредила, что злоумышленники в социальной сети «В контакте» предлагают пользователям приобрести билеты по скидке и просят предоставить конфиденциальную информацию. 10 апреля «Аэрофлот» сообщил, что мошенники начали связываться с клиентами от лица представителей авиакомпании. Они предлагают купить билет по субсидированным или «плоским» тарифам или приглашают поучаствовать в опросе за вознаграждение. После беседы аферисты просят перейти по ссылке или назвать код из смс. Авиаперевозчик призвал граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.