МВД: на создание фейкового сайта с авиабилетами мошенникам нужна пара часов

16 апреля авиакомпания Red Wings предупредила, что злоумышленники в социальной сети «В контакте» предлагают пользователям приобрести билеты по скидке и просят предоставить конфиденциальную информацию. 10 апреля «Аэрофлот» сообщил, что мошенники начали связываться с клиентами от лица представителей авиакомпании. Они предлагают купить билет по субсидированным или «плоским» тарифам или приглашают поучаствовать в опросе за вознаграждение. После беседы аферисты просят перейти по ссылке или назвать код из смс. Авиаперевозчик призвал граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.