Red Wings предупредила о предлагающих билеты со скидкой мошенниках

В Red Wings напоминили, что сотрудники авиакомпании по своей инициативе не связываются с пассажирами, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций. Официальная коммуникация с клиентами осуществляется только по вопросам корректировок расписания рейса. Авиаперевозчик призвал в случае получения сомнительного телефонного звонка или сообщения не передавать личные данные, не переходить по ссылкам и не называть никаких кодов.