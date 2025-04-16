Red Wings предупредила о предлагающих билеты со скидкой мошенниках
Злоумышленники от лица российской авиакомпании Red Wings в социальной сети «В контакте» предлагают пользователям приобрести билеты по скидке и просят предоставить конфиденциальную информацию. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.
В Red Wings напоминили, что сотрудники авиакомпании по своей инициативе не связываются с пассажирами, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций. Официальная коммуникация с клиентами осуществляется только по вопросам корректировок расписания рейса. Авиаперевозчик призвал в случае получения сомнительного телефонного звонка или сообщения не передавать личные данные, не переходить по ссылкам и не называть никаких кодов.
10 апреля «Аэрофлот» сообщил, что мошенники начали связываться с клиентами от лица представителей авиакомпании. Они предлагают купить билет по субсидированным или «плоским» тарифам или приглашают поучаствовать в опросе за вознаграждение. После беседы аферисты просят перейти по ссылке или назвать код из смс. Авиаперевозчик призвал граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.
1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству. Документ вводит запрет на использование зарубежных мессенджеров для общения с клиентами для государственных органов, банков и операторов. Кроме того, при приеме звонков будет введена обязательная маркировка, отображающая наименование организации.