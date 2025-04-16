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/ Общество

Red Wings предупредила о предлагающих билеты со скидкой мошенниках

Ведомости

Злоумышленники от лица российской авиакомпании Red Wings в социальной сети «В контакте» предлагают пользователям приобрести билеты по скидке и просят предоставить конфиденциальную информацию. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

В Red Wings напоминили, что сотрудники авиакомпании по своей инициативе не связываются с пассажирами, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций. Официальная коммуникация с клиентами осуществляется только по вопросам корректировок расписания рейса. Авиаперевозчик призвал в случае получения сомнительного телефонного звонка или сообщения не передавать личные данные, не переходить по ссылкам и не называть никаких кодов.

10 апреля «Аэрофлот» сообщил, что мошенники начали связываться с клиентами от лица представителей авиакомпании. Они предлагают купить билет по субсидированным или «плоским» тарифам или приглашают поучаствовать в опросе за вознаграждение. После беседы аферисты просят перейти по ссылке или назвать код из смс. Авиаперевозчик призвал граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.

1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству. Документ вводит запрет на использование зарубежных мессенджеров для общения с клиентами для государственных органов, банков и операторов. Кроме того, при приеме звонков будет введена обязательная маркировка, отображающая наименование организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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