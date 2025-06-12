На западе Индии разбился пассажирский самолет

На западе Индии разбился пассажирский самолетНа борту могло быть 250 человек
Возле международного аэропорта индийского города Ахмедабад произошла авиакатастрофа. Инцидент случился днем между 13:00 и 14:00 по местному времени.
Крушение потерпел рейс AI171 авиакомпании Air India. По данным News18, на борту находились около 250 пассажиров. The Times of India пишет про 242 пассажиров. Самолет направлялся в Лондон.
Индийский телеканал NDTV сообщает, что на кадрах с места происшествия виден густой столб черного дыма, поднимающийся над землей. К месту крушения прибыли не менее 12 машин скорой помощи. Полиция перекрыла движение в районе аэропорта.
По предварительным данным, несколько пострадавших уже доставлены в больницу. Россиян на борту рейса Ахмедабад – Лондон авиакомпании Air India нет, сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Мумбаи.