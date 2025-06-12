Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Белгородской области

Мальчик с открытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии госпитализирован в Борисовскую ЦРБ, затем его перевезут в детскую областную больницу. Пожилая женщина получила минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки. Ее направят в белгородскую горбольницу №2. Еще один пострадавший – мужчина, находившийся в квартире во время удара. С контузией и баротравмой он самостоятельно обратился за медицинской помощью.