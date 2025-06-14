Из Ирана эвакуировали вторую группу россиян
В Азербайджан из Ирана эвакуирована вторая группа россиян, всего границу пересекли 56 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Баку.
Ранее в тот же день Иран покинул первый автобус с гражданами России в составе 14 человек. По данным посольства, после этого в Азербайджан эвакуировали вторую группу россиян.
В стране сейчас находятся 56 из 88 человек, которые должны выехать из Ирана. Среди эвакуированных – российский режиссер Федор Бондарчук и актер Никита Кологривый, передавал телеканал CBC TV. 13 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что всего в Израиле и Иране может находиться до 500 организованных и самостоятельных российских туристов.