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АСТ объявило дату выхода нового «Ведьмака» на русском языке

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Издательство АСТ объявило новую дату релиза книги польского писателя Анджея Сапковского «Перекресток воронов» – первого за более чем 10 лет романа о ведьмаке Геральте. По решению автора, публикация перенесена на 30 сентября, чтобы совпасть с выходом англоязычного издания.

В этот же день книга появится в электронном и аудиоформатах на платформе «Яндекс.Книги». Новый дизайн обложки пока не раскрывается.

5 марта сообщалось, что новая книга Сапковского выйдет в России в апреле. Перевод выполнил Вадим Кумок. Анонсированный дизайн обложки вызвал полемику среди поклонников серии романов о ведьмаке.

АСТ имеет статус эксклюзивного издателя работ Сапковского с 1996 г. По данным издательства, тираж книг польского писателя составляет более 2,8 млн экземпляров. Сапковский входил в топ-20 самых издаваемых в России авторов. В первом полугодии 2023 г. он занял 18-е место с тиражом 132 000 экземпляров.

Сапковский анонсировал выход новой книги по саге «Ведьмак» в ноябре 2023 г. Он говорил, что на польском языке ее можно будет приобрести в конце 2024 г., на международный рынок книга выйдет в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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