АСТ объявило дату выхода нового «Ведьмака» на русском языке
Издательство АСТ объявило новую дату релиза книги польского писателя Анджея Сапковского «Перекресток воронов» – первого за более чем 10 лет романа о ведьмаке Геральте. По решению автора, публикация перенесена на 30 сентября, чтобы совпасть с выходом англоязычного издания.
В этот же день книга появится в электронном и аудиоформатах на платформе «Яндекс.Книги». Новый дизайн обложки пока не раскрывается.
5 марта сообщалось, что новая книга Сапковского выйдет в России в апреле. Перевод выполнил Вадим Кумок. Анонсированный дизайн обложки вызвал полемику среди поклонников серии романов о ведьмаке.
АСТ имеет статус эксклюзивного издателя работ Сапковского с 1996 г. По данным издательства, тираж книг польского писателя составляет более 2,8 млн экземпляров. Сапковский входил в топ-20 самых издаваемых в России авторов. В первом полугодии 2023 г. он занял 18-е место с тиражом 132 000 экземпляров.
Сапковский анонсировал выход новой книги по саге «Ведьмак» в ноябре 2023 г. Он говорил, что на польском языке ее можно будет приобрести в конце 2024 г., на международный рынок книга выйдет в 2025 г.