РБК: издательство АСТ получило права на выпуск нового «Ведьмака»
Книга появится в магазинах в апреле 2025 г. Перевод выполнил Вадим Кумок, ранее работавший над предыдущей частью саги.
АСТ имеет статус эксклюзивного издателя работ Сапковского с 1996 г. По данным издательства, тираж книг польского писателя составляет более 2,8 млн экземпляров. Согласно материалу, Сапковский входил в топ-20 самых издаваемых в России авторов по версии Российской книжной палаты в первом полугодии 2023 г., он занял 18 место с тиражом 132 000 экземпляров.
Сапковский анонсировал выход новой книги по саге «Ведьмак» в ноябре 2023 г. Он говорил, что на польском языке ее можно будет приобрести в конце 2024 г., на международный рынок книга выйдет в 2025 г., писало польское издание Gazeta.pl.
Главным героем является Геральт из Ривии – один из последних охотников на монстров, которые и названы «ведьмаками». По мотивам сюжета «Ведьмака», сага которого началась после выхода «Последнего желания» в 1986 г., была создана серия видеоигр от польской студии CD Projekt RED и сериал производства американской компании Netflix.