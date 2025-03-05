РБК: издательство АСТ получило права на выпуск нового «Ведьмака»

Сапковский анонсировал выход новой книги по саге «Ведьмак» в ноябре 2023 г. Он говорил, что на польском языке ее можно будет приобрести в конце 2024 г., на международный рынок книга выйдет в 2025 г., писало польское издание Gazeta.pl.