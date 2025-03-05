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РБК: издательство АСТ получило права на выпуск нового «Ведьмака»

Ведомости

Издательство АСТ официально выпустит новую книгу польского писателя Анджея Сапковского серии «Ведьмак» – она будет носить название «Перекресток воронов». Об этом пишет РБК со ссылкой на представительство издательства.

Книга появится в магазинах в апреле 2025 г. Перевод выполнил Вадим Кумок, ранее работавший над предыдущей частью саги.

АСТ имеет статус эксклюзивного издателя работ Сапковского с 1996 г. По данным издательства, тираж книг польского писателя составляет более 2,8 млн экземпляров. Согласно материалу, Сапковский входил в топ-20 самых издаваемых в России авторов по версии Российской книжной палаты в первом полугодии 2023 г., он занял 18 место с тиражом 132 000 экземпляров.

Сапковский анонсировал выход новой книги по саге «Ведьмак» в ноябре 2023 г. Он говорил, что на польском языке ее можно будет приобрести в конце 2024 г., на международный рынок книга выйдет в 2025 г., писало польское издание Gazeta.pl.

Главным героем является Геральт из Ривии – один из последних охотников на монстров, которые и названы «ведьмаками». По мотивам сюжета «Ведьмака», сага которого началась после выхода «Последнего желания» в 1986 г., была создана серия видеоигр от польской студии CD Projekt RED и сериал производства американской компании Netflix.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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