Дума приняла закон о защите русского языка

Руководитель Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания РАН Айса Биткеева рассказывала «Ведомостям», что снижение культуры речи на русском вызывает тревогу у носителей языка и представителей научного сообщества. Она подчеркнула, что в публичном пространстве наблюдается избыточное использование иностранных заимствований, даже там, где использование русского языка является обязательным, например, в образовании и государственных информационных системах. По ее мнению, для восстановления баланса между «своим и чужим» важно привлечь к работе профессиональных лингвистов.