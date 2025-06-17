Дума приняла закон о защите русского языка

Дума приняла закон о защите русского языкаОн призван ограничить публичное использование англицизмов
Документ устанавливает, что информация для потребителей должна быть на русском языке. Это касается вывесок, рекламы и указателей. Перевод на другие языки допускается, но только при условии полного соответствия содержания и равнозначности оформления.
Принятые поправки также запрещают присвоение жилым комплексам и микрорайонам названий с иностранной фонетикой.
Исключения предусмотрены для фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также случаев, регулируемых федеральными законами или техническими регламентами.
Еще в начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре подготовить законопроект о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов. По его мнению, русский язык – это важная часть культуры и духовного наследия, которую необходимо сохранять и развивать.
Руководитель Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания РАН Айса Биткеева рассказывала «Ведомостям», что снижение культуры речи на русском вызывает тревогу у носителей языка и представителей научного сообщества. Она подчеркнула, что в публичном пространстве наблюдается избыточное использование иностранных заимствований, даже там, где использование русского языка является обязательным, например, в образовании и государственных информационных системах. По ее мнению, для восстановления баланса между «своим и чужим» важно привлечь к работе профессиональных лингвистов.