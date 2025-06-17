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Дума приняла закон о защите русского языка

Он призван ограничить публичное использование англицизмов
Елена Вострикова
Гавриил Григоров / ТАСС
Гавриил Григоров / ТАСС

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка в публичном пространстве.

Документ устанавливает, что информация для потребителей должна быть на русском языке. Это касается вывесок, рекламы и указателей. Перевод на другие языки допускается, но только при условии полного соответствия содержания и равнозначности оформления.

Принятые поправки также запрещают присвоение жилым комплексам и микрорайонам названий с иностранной фонетикой.

Исключения предусмотрены для фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также случаев, регулируемых федеральными законами или техническими регламентами.

Еще в начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре подготовить законопроект о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов. По его мнению, русский язык – это важная часть культуры и духовного наследия, которую необходимо сохранять и развивать.

Руководитель Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания РАН Айса Биткеева рассказывала «Ведомостям», что снижение культуры речи на русском вызывает тревогу у носителей языка и представителей научного сообщества. Она подчеркнула, что в публичном пространстве наблюдается избыточное использование иностранных заимствований, даже там, где использование русского языка является обязательным, например, в образовании и государственных информационных системах. По ее мнению, для восстановления баланса между «своим и чужим» важно привлечь к работе профессиональных лингвистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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