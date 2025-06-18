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РАН нашла изменения в экосистеме дельты Волги

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Ученые впервые с 2021 г. обнаружили зону смешения пресных и морских вод вблизи острова Малый Жемчужный в дельте Волги, а также смещение цикла размножения промысловых видов рыб. Об этом говорится в сообщении института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Экспедиция в дельту реки Волга и Северный Каспий была совершена учеными Лаборатории биогидрохимии Института вместе с сотрудниками Астраханского государственного заповедника. Ее целью стало изучение влияния сокращения объема стока Волги и падения уровня Каспийского моря на состояние местной экосистемы.

Согласно результатам экспедиции, зона смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от края дельты связана с очень низкими показателями стока Волги в период весеннего половодья в 2025 г. Анализ собранных образцов показал высокий уровень концентрации растворенного кислорода и значения pH в акваториях. Это говорит о высокой продуктивности среды обитания водных организмов. При этом следствием низкой воды в реке стало смещение естественного цикла размножения многих промысловых видов рыб, включая воблу. По словам руководителя Лаборатории биогидрохимии, кандидата географических наук Александра Полухина, для корректной оценки долгосрочных последствий маловодья на биологическое разнообразие региона необходимы дальнейшие исследования.

По результатам текущей и предыдущих экспедиций будут разработаны обоснования для формирования сети морских охраняемых природных акваторий в Северном Каспийском море.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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