РАН нашла изменения в экосистеме дельты Волги
Ученые впервые с 2021 г. обнаружили зону смешения пресных и морских вод вблизи острова Малый Жемчужный в дельте Волги, а также смещение цикла размножения промысловых видов рыб. Об этом говорится в сообщении института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.
Экспедиция в дельту реки Волга и Северный Каспий была совершена учеными Лаборатории биогидрохимии Института вместе с сотрудниками Астраханского государственного заповедника. Ее целью стало изучение влияния сокращения объема стока Волги и падения уровня Каспийского моря на состояние местной экосистемы.
Согласно результатам экспедиции, зона смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от края дельты связана с очень низкими показателями стока Волги в период весеннего половодья в 2025 г. Анализ собранных образцов показал высокий уровень концентрации растворенного кислорода и значения pH в акваториях. Это говорит о высокой продуктивности среды обитания водных организмов. При этом следствием низкой воды в реке стало смещение естественного цикла размножения многих промысловых видов рыб, включая воблу. По словам руководителя Лаборатории биогидрохимии, кандидата географических наук Александра Полухина, для корректной оценки долгосрочных последствий маловодья на биологическое разнообразие региона необходимы дальнейшие исследования.
По результатам текущей и предыдущих экспедиций будут разработаны обоснования для формирования сети морских охраняемых природных акваторий в Северном Каспийском море.