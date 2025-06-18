РАН нашла изменения в экосистеме дельты Волги

Согласно результатам экспедиции, зона смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от края дельты связана с очень низкими показателями стока Волги в период весеннего половодья в 2025 г. Анализ собранных образцов показал высокий уровень концентрации растворенного кислорода и значения pH в акваториях. Это говорит о высокой продуктивности среды обитания водных организмов. При этом следствием низкой воды в реке стало смещение естественного цикла размножения многих промысловых видов рыб, включая воблу. По словам руководителя Лаборатории биогидрохимии, кандидата географических наук Александра Полухина, для корректной оценки долгосрочных последствий маловодья на биологическое разнообразие региона необходимы дальнейшие исследования.