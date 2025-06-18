Обед на ПМЭФ-2025 будет стоить для посетителя 12 000 рублей

В качестве первого варианта обеда предлагается кыстыбый с картофелем и филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами. Во втором сете указаны салат с подкопченным ростбифом из конины, манты с бараниной и картофелем. Третий сет включает в себя лосось слабой соли со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина. Последний вариант обеда состоит из севиче из тунца со свежей клубникой и соусом чили-маракуйя и филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом.