Обед на ПМЭФ-2025 будет стоить для посетителя 12 000 рублей
В ресторане доступно на выбор четыре варианта обеденных сетов, каждый из которых стоит 12 000 руб. К сетам на выбор предлагается кофе, чай, лимонад или бокал вина.
В качестве первого варианта обеда предлагается кыстыбый с картофелем и филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами. Во втором сете указаны салат с подкопченным ростбифом из конины, манты с бараниной и картофелем. Третий сет включает в себя лосось слабой соли со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина. Последний вариант обеда состоит из севиче из тунца со свежей клубникой и соусом чили-маракуйя и филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом.
На сайте ПМЭФ сообщается, что на площадке форума будет работать гастрономическое пространство, где ведущие шеф-повара и рестораторы со всей России представят лучшие кулинарные концепции. Помимо ресторана «Башкортостан» откроются также «Кубань», Lunch и «Варево».
ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в форуме подтвердили представители из 137 стран и территорий, в том числе руководители крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.