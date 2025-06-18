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Обед на ПМЭФ-2025 будет стоить для посетителя 12 000 рублей

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Обед на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ресторане «Башкортостан» обойдется гостям и участникам форума в 12 000 руб. Об этом сообщило «РИА Новости».

В ресторане доступно на выбор четыре варианта обеденных сетов, каждый из которых стоит 12 000 руб. К сетам на выбор предлагается кофе, чай, лимонад или бокал вина.

В качестве первого варианта обеда предлагается кыстыбый с картофелем и филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами. Во втором сете указаны салат с подкопченным ростбифом из конины, манты с бараниной и картофелем. Третий сет включает в себя лосось слабой соли со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина. Последний вариант обеда состоит из севиче из тунца со свежей клубникой и соусом чили-маракуйя и филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом.

На сайте ПМЭФ сообщается, что на площадке форума будет работать гастрономическое пространство, где ведущие шеф-повара и рестораторы со всей России представят лучшие кулинарные концепции. Помимо ресторана «Башкортостан» откроются также «Кубань», Lunch и «Варево».

ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в форуме подтвердили представители из 137 стран и территорий, в том числе руководители крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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