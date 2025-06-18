Церемония прощания с актрисой Теняковой пройдет 20 июня в МХТ имени Чехова

18 июня Тенякова умерла на 81-м году жизни. Она пришла в МХАТ в 1988 г. уже известной актрисой, которая прославилась ролями в театре имени Ленинского комсомола, БДТ и Театре имени Моссовета. Зрители запомнили ее по фильмам «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби», где она сыграла одну из главных ролей – бабу Шуру.