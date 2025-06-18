Церемония прощания с актрисой Теняковой пройдет 20 июня в МХТ имени Чехова
Церемония прощания с народной артисткой России Натальей Теняковой состоится 20 июня в МХТ имени А.П. Чехова. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.
Гражданская панихида начнется в театре 11:00 мск. После пройдет прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1. Прах актрисы будет упокоен на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Юрским.
18 июня Тенякова умерла на 81-м году жизни. Она пришла в МХАТ в 1988 г. уже известной актрисой, которая прославилась ролями в театре имени Ленинского комсомола, БДТ и Театре имени Моссовета. Зрители запомнили ее по фильмам «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби», где она сыграла одну из главных ролей – бабу Шуру.
За почти 40 лет в Художественном театре Тенякова создала множество ярких образов: Мадлена Бежар в «Кабале святош», Раневская в «Вишневом саде», Гурмыжская в «Лесе». В последние годы играла в спектаклях «Юбилей ювелира», «Офелия боится воды» и «Говорит Москва».