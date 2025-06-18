Скончалась сыгравшая в фильме «Любовь и голуби» актриса Наталья Тенякова

В МХАТ она пришла в 1988 г. уже известной актрисой, прославившись ролями в театре им. Ленинского комсомола, БДТ и Театре им. Моссовета. Зрители запомнили ее по фильмам «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби» – там она сыграла одну из главных ролей – бабу Шуру.