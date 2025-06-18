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Скончалась сыгравшая в фильме «Любовь и голуби» актриса Наталья Тенякова

Ведомости

На 81-м году жизни скончалась народная артистка России Наталья Тенякова – вдова Сергея Юрского. Об этом сообщил МХТ им. Чехова.

«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением (научить играть, «как Тенякова», и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем», – говорится в сообщении театра.

В МХАТ она пришла в 1988 г. уже известной актрисой, прославившись ролями в театре им. Ленинского комсомола, БДТ и Театре им. Моссовета. Зрители запомнили ее по фильмам «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби» – там она сыграла одну из главных ролей – бабу Шуру.

Владимир Федоренко / РИА Новости
Владимир Федоренко / РИА Новости

За почти 40 лет в Художественном театре Тенякова создала множество ярких образов: Мадлена Бежар в «Кабале святош», Раневская в «Вишневом саде», Гурмыжская в «Лесе». В последние годы она играла в спектаклях «Юбилей ювелира», «Офелия боится воды», «Говорит Москва».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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