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Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Ведомости

Известно по меньшей мере об одном школьнике из Москвы, который сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «РИА Новости».

Музаев уточнил, что ученик сдавал экзамены по математике профильного уровня, русскому языку, физике и информатике. По России известны также 11 участников ЕГЭ, которые набрали в сумме 300 баллов по математике профильного уровня, физике, информатике, химии, биологии, русскому языку и истории.

18 июня Музаев рассказал, что в 2025 г. уже 5780 человек сдали экзамен на 100 баллов. По его мнению, это число будет расти, так как некоторым участникам еще предстоит пройти тестирование в резервные дни и в формате пересдачи.

В этом году основной период ЕГЭ начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая российские школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике. 30 мая состоялся экзамен по русскому языку. Всего на ЕГЭ в основной период зарегистрировались 712 000 человек, 637 000 из них – выпускники 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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