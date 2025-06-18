Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Известно по меньшей мере об одном школьнике из Москвы, который сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «РИА Новости».
Музаев уточнил, что ученик сдавал экзамены по математике профильного уровня, русскому языку, физике и информатике. По России известны также 11 участников ЕГЭ, которые набрали в сумме 300 баллов по математике профильного уровня, физике, информатике, химии, биологии, русскому языку и истории.
18 июня Музаев рассказал, что в 2025 г. уже 5780 человек сдали экзамен на 100 баллов. По его мнению, это число будет расти, так как некоторым участникам еще предстоит пройти тестирование в резервные дни и в формате пересдачи.
В этом году основной период ЕГЭ начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая российские школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике. 30 мая состоялся экзамен по русскому языку. Всего на ЕГЭ в основной период зарегистрировались 712 000 человек, 637 000 из них – выпускники 2025 г.