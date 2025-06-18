В РПЦ предложили печатать список традиционных ценностей на школьных тетрадях
Список традиционных российских духовно-нравственных ценностей нужно напечатать на школьных тетрадках на месте, где обычно располагаются таблицы умножения и текст гимна России. Такое предложение выдвинул председатель финансово-хозяйственного управления Московской патриархии, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Сергей Пилишин) на сессии Петербургского международного экономического форума «Религия и экономика: к новым путям взаимодействия государства и религиозных организаций».
По словам клирика, указ президента о традиционных ценностях популяризируется недостаточно и многие россияне не понимают, что именно входит в такой перечень ценностей. Список ценностей на тетрадях, в свою очередь, поможет объяснить школьникам содержание перечисленных в документе идей.
Идею Никандра поддержал модератор дискуссии – ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.
Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в ноябре 2022 г. Под традиционными ценностями в документе имеются в виду «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности», сказано там.
В числе таких ценностей: достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России, следует из указа.