В РПЦ предложили печатать список традиционных ценностей на школьных тетрадях

Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в ноябре 2022 г. Под традиционными ценностями в документе имеются в виду «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности», сказано там.