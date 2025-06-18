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В РПЦ предложили печатать список традиционных ценностей на школьных тетрадях

Виталий Крюков

Список традиционных российских духовно-нравственных ценностей нужно напечатать на школьных тетрадках на месте, где обычно располагаются таблицы умножения и текст гимна России. Такое предложение выдвинул председатель финансово-хозяйственного управления Московской патриархии, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Сергей Пилишин) на сессии Петербургского международного экономического форума «Религия и экономика: к новым путям взаимодействия государства и религиозных организаций».

По словам клирика, указ президента о традиционных ценностях популяризируется недостаточно и многие россияне не понимают, что именно входит в такой перечень ценностей. Список ценностей на тетрадях, в свою очередь, поможет объяснить школьникам содержание перечисленных в документе идей.

Идею Никандра поддержал модератор дискуссии – ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в ноябре 2022 г. Под традиционными ценностями в документе имеются в виду «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности», сказано там.

В числе таких ценностей: достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России, следует из указа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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