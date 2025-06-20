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Минтруд в следующем году может сделать выходным 31 декабря

Ведомости

Минтруд постарается организовать рабочий график так, чтобы 31 декабря 2026 г. стало выходным днем, заявил глава ведомства Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), передает «РИА Новости».

«В 2025 г. 31 декабря будет выходным днем. И в 2026 г. постараемся сделать так же», – сообщил министр. По его словам, это важно реализовать, чтобы жители страны могли подготовиться к празднованию и традиционно накрыть стол для ужина всей семьей.

В мае Котяков говорил, что в России не обсуждается закрепление на законодательном уровне 31 декабря как выходного дня. 8 января был утвержден график выходных и праздничных дней на 2025 г., и предновогодний день стал выходным, т. к. его перенесли с 5 января (праздничный день, выпавший на выходной). В этом году среди нерабочих еще остались дни со 2 по 4 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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