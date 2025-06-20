Минтруд в следующем году может сделать выходным 31 декабря
Минтруд постарается организовать рабочий график так, чтобы 31 декабря 2026 г. стало выходным днем, заявил глава ведомства Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), передает «РИА Новости».
«В 2025 г. 31 декабря будет выходным днем. И в 2026 г. постараемся сделать так же», – сообщил министр. По его словам, это важно реализовать, чтобы жители страны могли подготовиться к празднованию и традиционно накрыть стол для ужина всей семьей.
В мае Котяков говорил, что в России не обсуждается закрепление на законодательном уровне 31 декабря как выходного дня. 8 января был утвержден график выходных и праздничных дней на 2025 г., и предновогодний день стал выходным, т. к. его перенесли с 5 января (праздничный день, выпавший на выходной). В этом году среди нерабочих еще остались дни со 2 по 4 ноября.