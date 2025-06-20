Минтруд в следующем году может сделать выходным 31 декабря

В мае Котяков говорил, что в России не обсуждается закрепление на законодательном уровне 31 декабря как выходного дня. 8 января был утвержден график выходных и праздничных дней на 2025 г., и предновогодний день стал выходным, т. к. его перенесли с 5 января (праздничный день, выпавший на выходной). В этом году среди нерабочих еще остались дни со 2 по 4 ноября.