Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель
На 87-м году жизни скончался генеральный конструктор системы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы Яков Безель. Об этом сообщили ТАСС в концерне «Алмаз-Антей».
В концерне отметили, что Безель внес значительный вклад в российскую науку и обороноспособность страны. Он был не только конструктором, но и преподавателем, который воспитал целое поколение ученых.
Безель родился 30 июня 1938 г. в Москве. В 1961 г. он завершил обучение на факультете автоматики, телемеханики и вычислительной техники Московского энергетического института. Во время учебы он начал свою карьеру в НИИ-5, который тогда был основным институтом, занимающимся разработкой автоматизированной системы ПВО СССР. Безель принимал участие в разработке автоматизированных систем на основе новой элементной базы для Радиотехнических войск.
За период своей карьеры он служил ведущим системным проектировщиком модернизированной автоматизированной системы радиотехнического батальона, полка «Межа-М» и «Межа-200». Безель также занимал должность первого заместителя главного конструктора (затем главный конструктор) автоматизированной системы зенитной ракетной бригады «Байкал».
Кроме того, он был генеральным конструктором системы ПВО С-50 и модернизированной системы ПВО Москвы С-50М.