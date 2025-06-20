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Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

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На 87-м году жизни скончался генеральный конструктор системы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы Яков Безель. Об этом сообщили ТАСС в концерне «Алмаз-Антей».

В концерне отметили, что Безель внес значительный вклад в российскую науку и обороноспособность страны. Он был не только конструктором, но и преподавателем, который воспитал целое поколение ученых.

Владимир Яцина / ТАСС
Владимир Яцина / ТАСС

Безель родился 30 июня 1938 г. в Москве. В 1961 г. он завершил обучение на факультете автоматики, телемеханики и вычислительной техники Московского энергетического института. Во время учебы он начал свою карьеру в НИИ-5, который тогда был основным институтом, занимающимся разработкой автоматизированной системы ПВО СССР. Безель принимал участие в разработке автоматизированных систем на основе новой элементной базы для Радиотехнических войск.

За период своей карьеры он служил ведущим системным проектировщиком модернизированной автоматизированной системы радиотехнического батальона, полка «Межа-М» и «Межа-200». Безель также занимал должность первого заместителя главного конструктора (затем главный конструктор) автоматизированной системы зенитной ракетной бригады «Байкал».

Кроме того, он был генеральным конструктором системы ПВО С-50 и модернизированной системы ПВО Москвы С-50М.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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