Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

Безель родился 30 июня 1938 г. в Москве. В 1961 г. он завершил обучение на факультете автоматики, телемеханики и вычислительной техники Московского энергетического института. Во время учебы он начал свою карьеру в НИИ-5, который тогда был основным институтом, занимающимся разработкой автоматизированной системы ПВО СССР. Безель принимал участие в разработке автоматизированных систем на основе новой элементной базы для Радиотехнических войск.