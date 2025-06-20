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МВД возбудило уголовное дело против владельца футбольного клуба «Торпедо»

Ведомости

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело в отношении владельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Правоохранители задержали Скородумова и Соболева. В их жилых и офисных помещениях в Москве и Московской области проведены обыски, в ходе которых были изъяты средства связи, документы и др. Задержанным предъявлено обвинение в трех преступлениях по ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, злоумышленники в составе организованной группы вместе с соучастниками совершили преступления с марта по май 2025 г. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» вознаграждения на сумму более 1 млн руб. за выполнение определенных действий. В частности, за обеспечение победы команды и назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Так фигуранты пытались повлиять на результат по меньшей мере трех игр.

Футбольный клуб «Торпедо» в своем Telegram-канале сообщил, что расследование в отношении Соболева и Скородумова находится в компетенции правоохранителей и судебной системы. Клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.

Деятельность «Торпедо Москва» продолжается в штатном режиме. Тренировочный процесс команды на сборах проходит в соответствии с планом, спортивные и административные функции выполняются в полном объеме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнерами клуба.

Футбольный клуб «Торпедо» Москва — один из старейших профессиональных футбольных клубов России, основанный 17 августа 1924 г. на базе команды РДПК (Рабочий дворец «Пролетарская кузница»). За свою вековую историю клуб завоевал множество престижных трофеев и стал одним из самых титулованных коллективов советского периода. «Торпедо» трижды становилось чемпионом СССР (1960, 1965, 1976 г., осенний чемпионат) и шесть раз выигрывало Кубок СССР (1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986). В 1993 г. команда завоевала первый Кубок России в новейшей истории отечественного футбола.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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