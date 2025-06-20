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Беглов призвал артистов ездить на гастроли даже в недружественные страны

Ведомости

России нужно продолжать показывать свою идентичность и культуру и сохранять контакты в этой сфере с дружественными и даже недружественными странами. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Беглов отметил, что даже те страны, которые «ворчат» на Россию и «вставляют палки в колеса», все равно любят русское искусство и артистов. «Вопрос ездить на гастроли или не ездить на гастроли – однозначный: надо ездить», – подчеркнул губернатор. По его словам, деятели культуры – это представители России «во всем мировом сообществе», им нужно продолжать деятельность за границей.

Для развития гастрольной активности театров необходима материальная поддержка институций, иначе крупные гастроли «абсолютно невозможны», считает представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, театрам сейчас часто невыгодно организовывать гастроли в другие страны или даже в дальние регионы: затраты на сотни артистов, декорации, оборудование нереалистичны. «Без поддержки государства, будь то Министерства культуры, правительства Санкт-Петербурга, Фонда президентских инициатив, либо частного бизнеса это невозможно», – заключил он.

Важный фактор в вопросе окупаемости гастролей заключается в том, что принимающая театральная площадка не работает на себя и может простаивать в день выступлений, соглашается директор Александринского театра Александр Малич. Кроме того, от нее часто ждут гонораров и максимального покрытия расходов. Руководитель балетной труппы Мариинского театра Андриан Фадеев в свою очередь добавил, что гастроли его театра почти всегда экономически эффективны и рентабельны. Это возможно благодаря той поддержке, которую уже оказывает государство, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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