Беглов призвал артистов ездить на гастроли даже в недружественные страны
России нужно продолжать показывать свою идентичность и культуру и сохранять контакты в этой сфере с дружественными и даже недружественными странами. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Беглов отметил, что даже те страны, которые «ворчат» на Россию и «вставляют палки в колеса», все равно любят русское искусство и артистов. «Вопрос ездить на гастроли или не ездить на гастроли – однозначный: надо ездить», – подчеркнул губернатор. По его словам, деятели культуры – это представители России «во всем мировом сообществе», им нужно продолжать деятельность за границей.
Для развития гастрольной активности театров необходима материальная поддержка институций, иначе крупные гастроли «абсолютно невозможны», считает представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, театрам сейчас часто невыгодно организовывать гастроли в другие страны или даже в дальние регионы: затраты на сотни артистов, декорации, оборудование нереалистичны. «Без поддержки государства, будь то Министерства культуры, правительства Санкт-Петербурга, Фонда президентских инициатив, либо частного бизнеса это невозможно», – заключил он.
Важный фактор в вопросе окупаемости гастролей заключается в том, что принимающая театральная площадка не работает на себя и может простаивать в день выступлений, соглашается директор Александринского театра Александр Малич. Кроме того, от нее часто ждут гонораров и максимального покрытия расходов. Руководитель балетной труппы Мариинского театра Андриан Фадеев в свою очередь добавил, что гастроли его театра почти всегда экономически эффективны и рентабельны. Это возможно благодаря той поддержке, которую уже оказывает государство, уточнил он.