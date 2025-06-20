Беглов призвал артистов ездить на гастроли даже в недружественные страны

Важный фактор в вопросе окупаемости гастролей заключается в том, что принимающая театральная площадка не работает на себя и может простаивать в день выступлений, соглашается директор Александринского театра Александр Малич. Кроме того, от нее часто ждут гонораров и максимального покрытия расходов. Руководитель балетной труппы Мариинского театра Андриан Фадеев в свою очередь добавил, что гастроли его театра почти всегда экономически эффективны и рентабельны. Это возможно благодаря той поддержке, которую уже оказывает государство, уточнил он.