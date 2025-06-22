Умер актер Владимир Доронин

Доронин известен по работам на телевидении, где он трудился для программ «Куклы», «Улица Сезам», «Шишкин лес», «Лукоморье», «Жили-были». Проработал в МТК 20 лет, где исполнил роли в спектаклях «Буратино», «Боги Олимпа и Чудовища», «Аленький цветочек», «Щелкунчик» и др.