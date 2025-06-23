МВД: мошенники начали звонить на домашние телефоны под видом «Ростелекома»
Мошенники стали представляться сотрудниками «Ростелекома» во время звонков на домашние телефоны абонентов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Преступные схемы зафиксированы в различных регионах страны, отметили в ведомстве.
В ходе звонка злоумышленники прося продиктовать «клиента» код, необходимый для «продления договора связи». Сообщение приходит на мобильный телефон жертвы мошенника. Таким образом преступники получают доступ к данным пользователя и направляют следующий звонок – якобы от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга.
«Аферисты заявляют, что с аккаунтом жертвы или ее счетами "проводятся незаконные операции", и под видом "защиты" или "проверки" требуют передать деньги курьеру», – объясняют в МВД. Приводится также ситуация, произошедшая с пенсионером из Нижнего Новгорода, которого обманули на 4,5 млн руб.
21 июня в МВД сообщили, что телефонные мошенники в 50% случаев представляются правоохранителями и сотрудниками органов исполнительной власти. Чаще всего они называют себя работниками Банка России или коммерческих банков.