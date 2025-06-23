МВД: мошенники начали звонить на домашние телефоны под видом «Ростелекома»

«Аферисты заявляют, что с аккаунтом жертвы или ее счетами "проводятся незаконные операции", и под видом "защиты" или "проверки" требуют передать деньги курьеру», – объясняют в МВД. Приводится также ситуация, произошедшая с пенсионером из Нижнего Новгорода, которого обманули на 4,5 млн руб.