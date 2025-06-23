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МВД: мошенники начали звонить на домашние телефоны под видом «Ростелекома»

Ведомости

Мошенники стали представляться сотрудниками «Ростелекома» во время звонков на домашние телефоны абонентов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Преступные схемы зафиксированы в различных регионах страны, отметили в ведомстве.

В ходе звонка злоумышленники прося продиктовать «клиента» код, необходимый для «продления договора связи». Сообщение приходит на мобильный телефон жертвы мошенника. Таким образом преступники получают доступ к данным пользователя и направляют следующий звонок – якобы от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга.

«Аферисты заявляют, что с аккаунтом жертвы или ее счетами "проводятся незаконные операции", и под видом "защиты" или "проверки" требуют передать деньги курьеру», – объясняют в МВД. Приводится также ситуация, произошедшая с пенсионером из Нижнего Новгорода, которого обманули на 4,5 млн руб.

21 июня в МВД сообщили, что телефонные мошенники в 50% случаев представляются правоохранителями и сотрудниками органов исполнительной власти. Чаще всего они называют себя работниками Банка России или коммерческих банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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