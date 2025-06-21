В МВД сообщили, от лица каких ведомств чаще всего выступают мошенники

20 июня генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на полях ПМЭФа заявил, что в начале 2025 г. Генпрокуратура зафиксировала рост телефонного мошенничества в России на 2,6%. По его словам, ведомство уделяет отдельное внимание профилактике мошенничества. Прокуроры инициируют и участвуют в разработке предупредительных механизмов, применяемых для борьбы с преступниками.