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В МВД сообщили, от лица каких ведомств чаще всего выступают мошенники

Ведомости

Телефонные мошенники в 50% случаев представляются правоохранителями и сотрудниками органов исполнительной власти. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, на финансовый сектор (Центробанк, коммерческие банки) приходится 30% случаев. Сотрудниками управляющих компаний и ЖКХ представляются 10% злоумышленников. От лица работников МФЦ и портала «Госуслуги» действуют 7% аферистов, социальных служб и страховых компаний – 3%.

20 июня генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на полях ПМЭФа заявил, что в начале 2025 г. Генпрокуратура зафиксировала рост телефонного мошенничества в России на 2,6%. По его словам, ведомство уделяет отдельное внимание профилактике мошенничества. Прокуроры инициируют и участвуют в разработке предупредительных механизмов, применяемых для борьбы с преступниками.

Краснов также сообщил, что в январе 2026 г. в России появится система противодействия дистанционным мошенникам. В ней будут аккумулироваться фамилии граждан, номера счетов, которые используются аферистами, механизмы, которые они используют и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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