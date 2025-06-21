В МВД сообщили, от лица каких ведомств чаще всего выступают мошенники
Телефонные мошенники в 50% случаев представляются правоохранителями и сотрудниками органов исполнительной власти. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным ведомства, на финансовый сектор (Центробанк, коммерческие банки) приходится 30% случаев. Сотрудниками управляющих компаний и ЖКХ представляются 10% злоумышленников. От лица работников МФЦ и портала «Госуслуги» действуют 7% аферистов, социальных служб и страховых компаний – 3%.
20 июня генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на полях ПМЭФа заявил, что в начале 2025 г. Генпрокуратура зафиксировала рост телефонного мошенничества в России на 2,6%. По его словам, ведомство уделяет отдельное внимание профилактике мошенничества. Прокуроры инициируют и участвуют в разработке предупредительных механизмов, применяемых для борьбы с преступниками.
Краснов также сообщил, что в январе 2026 г. в России появится система противодействия дистанционным мошенникам. В ней будут аккумулироваться фамилии граждан, номера счетов, которые используются аферистами, механизмы, которые они используют и др.