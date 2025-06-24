Задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва
Силовики задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа олимпийского резерва Тульской области Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Им оказался новомосковский предприниматель, сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) России по Тульской области.
По данным следствия, бизнесмен задолжал потерпевшим несколько миллионов рублей. Не желая возвращать долг, 23 июня предприниматель предложил им вместе доехать до поселка Майского Узловского района под предлогом передачи долга. По версии следователей, находясь на заднем сиденье автомобиля, подозреваемый выстрелил в головы адвоката и директора колледжа, а затем скрылся. Тела мужчин в автомобиле заметили прохожие.
Задержанный доставлен в следственный отдел, с ним проводятся следственные действия. Расследуется уголовное дело об убийстве двух человек (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ход расследования дела лично контролирует руководитель регуправления СК России Владимир Усов.
По данным источника «РИА Новости», убитый Аксенов ранее был следователем в следственном управлении Тульской области.