Задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва

По данным следствия, бизнесмен задолжал потерпевшим несколько миллионов рублей. Не желая возвращать долг, 23 июня предприниматель предложил им вместе доехать до поселка Майского Узловского района под предлогом передачи долга. По версии следователей, находясь на заднем сиденье автомобиля, подозреваемый выстрелил в головы адвоката и директора колледжа, а затем скрылся. Тела мужчин в автомобиле заметили прохожие.