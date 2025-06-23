СМИ: директор колледжа олимпийского резерва и его адвокат найдены убитыми
Директор колледжа олимпийского резерва Тульской области Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов найдены застреленными в машине в Узловском районе региона, передает «РИА Новости» со ссылкой источник в силовых структурах региона.
На месте происшествия работают спецслужбы. В момент обнаружения жертвы могли быть живы, однако спасти их не удалось. Официальная информация правоохранительных органов пока не поступала.
По данным источника агентства, Аксенов ранее был следователем в следственном управлении Тульской области. Архипов в данный момент указан на сайте колледжа в качестве директора.