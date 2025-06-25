Горевшее три недели судно Morning Midas с 3000 автомобилей затонуло в океане
Судно Morning Midas с 3000 автомобилей на борту затонуло в Тихом океане примерно в 640 км от побережья Аляски. Перед этим корабль горел на протяжении трех недель, сообщает The Wall Street Journal.
Владелец судна, британская компания Zodiac Maritime, сообщила, что судно затонуло из-за пожара и сильного шторма.
Возгорание на Morning Midas началось 3 июня, с тех пор корабль дрейфовал. Тогда же всех 22 членов экипажа эвакуировали на спасательной шлюпке на ближайшее товарное судно.