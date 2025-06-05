Команда покинула горящее в Тихом океане судно с 3000 автомобилей

26 марта стало известно, что шесть граждан России пострадали в результате пожара на российском рефрижераторном судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи. В 07:14 по местному времени (01:14 мск) в море в 8 км от порта Камчхон произошел пожар на российском судне. В составе экипажа 23 человека, из них 22 являются гражданами России.