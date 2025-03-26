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Шесть человек пострадали при пожаре на российском судне в Южной Корее

Ведомости

Шесть граждан России пострадали в результате пожара на российском рефрижераторном судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Пусане в Telegram-канале.

По его информации, 26 марта в 07:14 по местному времени (01:14 мск) в море в 8 км от порта Камчхон произошел пожар на российском судне. В составе экипажа 23 человека, из них 22 являются гражданами России. В морской полиции Пусана уточнили, что шесть россиян пострадали, они оперативно доставлены в медицинские учреждения города.

Генеральное консульство России находится в постоянном контакте с местными властями.

27 ноября 2024 г. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что в морском порту Санкт-Петербурга на неэксплуатируемом ледоколе «Адмирал Макаров» при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пожар был ликвидирован, в результате возгорания никто не пострадал. Ведомство начало проверку исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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