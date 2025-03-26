Шесть человек пострадали при пожаре на российском судне в Южной Корее

По его информации, 26 марта в 07:14 по местному времени (01:14 мск) в море в 8 км от порта Камчхон произошел пожар на российском судне. В составе экипажа 23 человека, из них 22 являются гражданами России. В морской полиции Пусана уточнили, что шесть россиян пострадали, они оперативно доставлены в медицинские учреждения города.