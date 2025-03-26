Шесть человек пострадали при пожаре на российском судне в Южной Корее
Шесть граждан России пострадали в результате пожара на российском рефрижераторном судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Пусане в Telegram-канале.
По его информации, 26 марта в 07:14 по местному времени (01:14 мск) в море в 8 км от порта Камчхон произошел пожар на российском судне. В составе экипажа 23 человека, из них 22 являются гражданами России. В морской полиции Пусана уточнили, что шесть россиян пострадали, они оперативно доставлены в медицинские учреждения города.
Генеральное консульство России находится в постоянном контакте с местными властями.
27 ноября 2024 г. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что в морском порту Санкт-Петербурга на неэксплуатируемом ледоколе «Адмирал Макаров» при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пожар был ликвидирован, в результате возгорания никто не пострадал. Ведомство начало проверку исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.