Росавтодор: ежедневно в России строится 6,5 км дорог
Глава Росавтодора Роман Новиков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что каждый день в стране строится 6,5 км дорог. Стенограмма разговора опубликована на сайте правительства.
Новиков напомнил, что в 2019 г. президент России Владимир Путин называл 5 км дорог в качестве значения этого показателя. Тогда, по словам главы Росавтодора, страна переходила из приоритетного проекта в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Ежедневно ремонтировались 75 км дорог, а в 2024 г. это расстояние увеличилось до 167 км.
Он также рассказал Мишустину, что за прошлый год на реализацию нацпроекта было направлено более 1 трлн руб., и это рекордный объем инвестиций. В нормативное состояние за последние шесть лет (с начала работы по проекту) приведено 85% федеральных и 54,9% региональных дорог.
Премьер-министр на встрече отметил, что важно привлекать молодое поколение в сферу дорожного строительства. По его мнению, необходимо обучать инженеров, технологов, техников для работы в этой области.
«Безопасные качественные дороги» – национальный проект, работы над реализацией которого идут в 84 регионах России. Его целью стало повышение качества жизни людей путем обустройства безопасной, современной и комфортной транспортной инфраструктуры.