Росавтодор: ежедневно в России строится 6,5 км дорог

Он также рассказал Мишустину, что за прошлый год на реализацию нацпроекта было направлено более 1 трлн руб., и это рекордный объем инвестиций. В нормативное состояние за последние шесть лет (с начала работы по проекту) приведено 85% федеральных и 54,9% региональных дорог.