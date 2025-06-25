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Путин проведет совещание по созданию музейных комплексов в России

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Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по теме создания культурно-образовательных и музейных комплексов в России, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В основном все совещание будет в открытом режиме. Темы действительно инициированы президентом, очень объемные работы ведутся, важны для регионов, и президент традиционно держит эту тему под своим контролем», – добавил Песков.

Он уточнил, что большие культурно-образовательные центры создаются в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе. В совещании, по словам Пескова, примут участие зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, губернатор Приморского края Олег Кожемяка, губернатор Кемеровской области Илья Середюк, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

24 июня пресс-служба Кремля уточняла, что встреча будет проведена в онлайн-формате.

Проект в сфере культуры и просвещения был запущен в 2018 г. Создание культурно-образовательных и музейных объектов должно повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для жителей России. В регионах планируется сформировать дополнительные возможности для творческой реализации, в том числе для молодежи и детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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