Путин проведет совещание по созданию музейных комплексов в России
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по теме создания культурно-образовательных и музейных комплексов в России, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В основном все совещание будет в открытом режиме. Темы действительно инициированы президентом, очень объемные работы ведутся, важны для регионов, и президент традиционно держит эту тему под своим контролем», – добавил Песков.
Он уточнил, что большие культурно-образовательные центры создаются в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе. В совещании, по словам Пескова, примут участие зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, губернатор Приморского края Олег Кожемяка, губернатор Кемеровской области Илья Середюк, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Проект в сфере культуры и просвещения был запущен в 2018 г. Создание культурно-образовательных и музейных объектов должно повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для жителей России. В регионах планируется сформировать дополнительные возможности для творческой реализации, в том числе для молодежи и детей.